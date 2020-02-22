بعث الرئيس الايراني حسن روحاني برقية تهنئة، لجلالة السلطان حاج حسن البلقيه، سلطان بروناي دار السلام، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وأعرب روحاني، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لسلطان، وحكومة وشعب بروناي دار السلام اطراد التقدم والازدهار.

كما اعرب روحاني عن امله بأن تنمو العلاقات بين البلدين اكثر من ذي قبل في ظل الارادة السياسية للمسؤولين وفي اطار مصالح الشعبين.