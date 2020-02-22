تزايد نشاطات امريكا النووية سرا في عهد ترامب

كشف موقع "ديفينس وان" نقلًا عن مسؤولين في "البنتاغون" أن وزير الحرب الامريكي مارك إسبر شارك في مناورة عسكريّة سريّة تحاكي تبادل الضربات النووية بين روسيا والولايات المتحدة.

وأوضح الموقع أن المناورة العسكرية هذه جرت في مقر "القيادة الإستراتيجية الأمريكية" في ولاية "نبراسكا"، وذلك بعد أسابيع فقط من تأكيد الولايات المتحدة نشر صواريخ نووية على غواصات تابعة للبحرية الأمريكية.

كما أشار الموقع إلى أن هذا التطور يتزامن وطلب إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من "الكونغرس" الموافقة على تخصيص مبلغ 44 مليار دولار لشراء أسلحة نووية جديدة والحفاظ على الترسانة النووية الأمريكية الموجودة.

ونقل الموقع عن مسؤول أمريكي رفيع قوله إن المناورات التي جرت شملت سيناريو يحاكي الحرب مع روسيا، وقيامها باستخدام سلاح نووي على موقع داخل أراضٍ تابعة لحلف "الناتو"، كما نقل عن هذا المسؤول قوله إن السيناريو شمل قيام الولايات المتحدة بالرد على روسيا من خلال استخدام سلاح نووي.

كذلك لفت الكاتب إلى كتاب جديد للباحث فريد كابلان يكشف عن تفاصيل مناورات مماثلة جرت خلال حقبة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما.

الموقع أشار إلى أن تحديث الترسانة النووية الأمريكي يعتبر الأولوية بالنسبة لقادة "البنتاغون"، وإلى أن الأخير طلب من "الكونغرس" الموافقة على تخصيص مبلغ 28.9 مليار دولار للحفاظ على الأسلحة الموجودة وشراء صواريخ عابرة للقارات جديدة، وغواصات وصواريخ كروز وغيرها من الأسلحة.

كما أضاف أن إدارة الأمن القومي النووي التابعة لوزارة الطاقة الأمريكية طلبت تخصيص 15.6 مليار دولار من أجل تمويل مشاريعها النووية.

وفي الوقت نفسه، كشف الموقع أن إسبر حصل على "إحاطة" حول الترسانات النووية في كل من كوريا الشمالية وروسيا والصين، وذلك خلال وجوده في مقر القيادة الاستراتيجية الأمريكية.