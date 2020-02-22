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رقم الخبر: 276676 تاريخ النشر: شباط 22, 2020 الوقت: 12:30 الاقسام: رياضة  
موراي يقود سبيرز للتفوق على يوتا جاز في دوري السلة الامريكي

موراي يقود سبيرز للتفوق على يوتا جاز في دوري السلة الامريكي

أحرز ديجونتي موراي 23 نقطة ليقود فريقه سان أنطونيو سبيرز للفوز على مضيفه يوتا جاز 113-104 في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين في سولت ليك سيتي ، وكانت هذه أول مباراة للفريقين بعد عطلة مباراة كل نجوم الدوري.

وأنهى سبيرز النصف الأول من المباراة متقدما بفارق 19 نقطة وحافظ على تقدمه حتى النهاية ولم يسمح لأصحاب الأرض بالعودة.

وبدأ الفريق الضيف الربع الأخير متقدما 93-75 بينما حاول جاز التعويض ونجح بالفعل في تقليص الفارق إلى عشر نقاط قبل 4.13 دقيقة من النهاية.

لكن رمية ثلاثية من ديريك وايت قبل 3.17 دقيقة من النهاية عززت موقف الزوار الذين تقدموا 109-95 وحققوا الانتصار الثاني على التوالي بعد ذلك.

وأضاف ديمار ديروزان 18 نقطة للفريق الفائز في حين أحرز زميله لاماركوس أولدريدج 15 نقطة وأسهم باتي ميلز بنفس عدد النقاط في تحقيق الفوز.

وهذه هي المرة الأولى التي يحرز فيها موراي 20 نقطة أو أكثر في مباراتين متتاليتين طوال مسيرته على مدار ثلاثة مواسم بعد أن أحرز 25 نقطة أمام أوكلاهوما سيتي في وقت سابق من الشهر الجاري.

وكان إيمانويل مودياي ورودي جوبرت أفضل مسجلي جاز برصيد 18 نقطة لكل منهما.

وفي مباريات أخرى فاز دالاس مافريكس خارج ملعبه على أورلاندو ماجيك 122-106 وفاز إنديانا بيسرز على نيويورك نيكس 106-98 في ملعب الأخير، وفاز تورونتو رابتورز على ضيفه فينكس صنز 118-101.

 

 
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مصدر الخبر: الاخبار كووره
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