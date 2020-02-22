  • السبت ٢٧ جمادی الثانیة ١٤٤١
  • السبت , فبراير 22, 2020
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 276675 تاريخ النشر: شباط 22, 2020 الوقت: 12:30 الاقسام: رياضة  
روني يسجل في مباراته الـ500 بالدوريات الإنجليزية

روني يسجل في مباراته الـ500 بالدوريات الإنجليزية

احتفل قائد منتخب إنجلترا ومانشستر يونايتد السابق واين روني، بالمشاركة في المباراة رقم 500 على مستوى بطولات الدوري الإنجليزية، عندما أحرز هدفا من ركلة جزاء نفذها بكل هدوء وبراعة خلال تعادل فريقه ديربي كاونتي مع فولهام، في دوري القسم الثاني الإنجليزي الجمعة.

وبدأ روني (34 عاما) مسيرته مع ديربي كاونتي في وقت سابق من الشهر الجاري، بعد اللعب في الدوري الأمريكي.

ونفذ روني ركلة الجزاء في الدقيقة 55، ليمنح فريقه التقدم.

وقال روني لشبكة سكاي سبورتس: "دائما أكون متوترا قبل تنفيذ ركلات الجزاء. لم يسبق لي تنفيذ الركلة بهذه الطريقة (بهذا الهدوء والبراعة وتسديد الكرة في منتصف المرمى) طوال مسيرتي".

وأضاف: "أعرف أن حراس المرمى يدرسون ركلات الجزاء ولذا فقد لجأت إلى طريقة مختلفة ولحسن الحظ نجحت المحاولة ودخلت الكرة الشباك".

وارتبط روني مع فريقه الجديد بعقد مبدئي لمدة 18 شهرا، حيث سيعمل أيضا كمدرب بينما يسعى لتحقيق حلمه بالعمل في مجال التدريب.

وقال روني: "هناك المزيد من المباريات.. أشعر أنني على ما يرام وحتى الآن أستمتع باللعبة. لعبت 500 مباراة لكني سأحتفل عندما أتوقف عن اللعب".

ويحتل فولهام المركز الثالث بفارق نقطتين عن مركزي الصعود التلقائي، في حين يحتل ديربي كاونتي مركزا في وسط القائمة.

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الاخبار كووره
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0607 sec