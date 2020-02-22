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رقم الخبر: 276672 تاريخ النشر: شباط 22, 2020 الوقت: 12:16 الاقسام: اقتصاد  
مؤسسة ايرانية تعلن عن توفيرها 7 مليارات دولار عملة أجنبية
بالتعاون مع الشركات المحلية المنتجة

مؤسسة ايرانية تعلن عن توفيرها 7 مليارات دولار عملة أجنبية

أعلن مقر قائد مقر خاتم الانبياء (ص) للبناء والاعمار، أنه وبالتعاون مع الشركات المنتجة المحلية تم توفير نحو 7 مليارات دولار من العملة الاجنبية وعدم خروجها خارج البلاد في السنوات الاخيرة.

جاء ذلك في تصريح لـ سعيد محمد في معرض "انعاش الانتاج" برعاية المقر وبمشاركة 500 شركة محلية منتجة، انطلق في طهران اليوم السبت.

وأشار الى أن مقر خاتم الانبياء (ص) يتابع تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال الانتاج بقطاع الهندسة النفطية وتنمية البنى التحتية.

واضاف أن خمسة الاف شركة خاصة أوجدت سلسلة قيمة مضافة بجانب مقر خاتم الانبياء للبناء والاعمار.

 
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مصدر الخبر: وكالة فارس
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