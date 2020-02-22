قال المدير العام لبورصة الطاقة، إنه لا توجد عقبة أمام عرض النفط الخام في بورصة الطاقة.

وأشار علي حسيني اليوم السبت الى التعقيدات القائمة في تجارة النفط، مضيفا: في الوضع الحالي، نعمل بما يمكن تداوله من خلال الشؤون الدولية لشركة النفط، لكننا نواصل البحث عن اليات جديدة لعرض النفط الخام في سوق الأسهم.

وقال: نظرا لظروف التصدير الإيرانية والاستراتيجية السائدة للبلاد، لدينا تركيز أكبر على عرض المنتجات البترولية، والآن يبدو وضع التصدير والبيع والتجارة في مجال المنتجات البترولية، مناسب.

وأكد حسيني على حجم المنتجات البترولية في سوق الطاقة، وقال إن أكثر من 500 الف طن من المنتجات البترولية يتم تداولها كل أسبوع في بورصة الطاقة، لكن إجمالي حجم المنتجات المتداولة منذ بداية العام حتى الآن كان 5 ملايين و690 الفا و74 طنا، والذي كان حجم العرض ضعف هذا الرقم.

وأشار الرئيس التنفيذي لبورصة الطاقة إلى أن حصة الصادرات كانت أعلى من المبيعات المحلية، وكانت حوالي 4 ملايين و 61 الفا و252 طنا من مبيعات التصدير، ومليون و 628 الفا و252 طنا من المبيعات المحلية.