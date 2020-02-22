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رقم الخبر: 276667 تاريخ النشر: شباط 22, 2020 الوقت: 11:27 الاقسام: محليات  
ايران: الإعلان عن صحة الانتخابات سيتم بعد التدقيق في التقارير الواصلة

ايران: الإعلان عن صحة الانتخابات سيتم بعد التدقيق في التقارير الواصلة

صرح المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور في الجمهورية الاسلامية الايرانية عباس علي كدخدائي بان الاعلان عن صحة الانتخابات سيتم بعد التدقيق في التقارير الواصلة.

وكتب كدخدائي في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم السبت: لقد شارك يوم امس الالاف من اعضاء شبكة الاشراف من قبل مجلس صيانة الدستور والمواطنين والمراقبين الاعزاء في توفير نزاهة الانتخابات وصون اصوات الشعب. اشكرهم جميعا.
واضاف: ان نتيجة صحة الانتخابات في الدوائر الانتخابية بانحاء البلاد سيتم الاعلان عنها بعد التدقيق في التقارير واستخلاص الحصيلة منها.

 
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مصدر الخبر: وكالة فارس
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