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رقم الخبر: 276666 تاريخ النشر: شباط 22, 2020 الوقت: 11:23 الاقسام: عربيات  
الرئيس الجزائري يدعو إلى عودة سوريا لجامعة الدول العربية

الرئيس الجزائري يدعو إلى عودة سوريا لجامعة الدول العربية

دعا الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الذي تستعد بلاده لاحتضان القمة العربية المقبلة إلى رفع التجميد عن عضوية سوريا في جامعة الدول العربية.

جاء ذلك في مقابلة مع قناة "روسيا اليوم"، يوم الجمعة، تزامنا مع الذكرى السنوية الأولى للحراك الشعبي في البلاد الذي انطلق في 22 فبراير/ شباط 2019.

وقال تبون :الجزائر وفية لمبادئها الدبلوماسية، ولا نقبل أن يُمس أي شعب عربي أو دولة عربية بسوء، وسوريا من الدول المؤسسة للجامعة العربية وهذا ما نعمل عليه في الواقع.

وأوضح أن "من يشتري ويبيع في قضية سوريا وحتى فلسطين لا يحق له ذلك؛ لأن الأمر يتعلق بشيء لا يملكه".

كان وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم قال، قبل أيام، "إن موقف بلاده تجاه سوريا مبدئي و واضح و حاسم"، مذكرا بأن الجزائر "سبق أن اعتبرت تجميد عضوية سوريا بالجامعة العربية خسارة لكل الدول العربية".

وتستضيف الجزائر الدورة العادية الـ32 لقمة الجامعة العربية أواخر مارس/ آذار المقبل.

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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