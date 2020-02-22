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رقم الخبر: 276664 تاريخ النشر: شباط 22, 2020 الوقت: 11:24 الاقسام: عربيات  
قوات الجيش واللجان تكسر زحفاً واسعاً لمرتزقة العدوان السعودي في اليمن

قوات الجيش واللجان تكسر زحفاً واسعاً لمرتزقة العدوان السعودي في اليمن

كسر مجاهدو الجيش واللجان الشعبية زحفا واسعا لمرتزقة الجيش السعودي في مجازة الشرقية في عسير.

وأفاد مصدر عسكري "للمسيرة نت" أن مجاهدو الجيش واللجان الشعبية تمكنت من كسر زحف لمرتزقة الجيش السعودي في مجازة الشرقية وكبدوا العدو خسائر في الأرواح والعتاد.

وفي وقت سابق كسر مجاهدو الجيش واللجان زحفاً من مسارين لمرتزقة الجيش السعودي في مجازة الشرقية استمر لساعات وسقط خلاله خسائر في صفوفهم.

 
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مصدر الخبر: المسيرة نت
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