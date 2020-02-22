كسر مجاهدو الجيش واللجان الشعبية زحفا واسعا لمرتزقة الجيش السعودي في مجازة الشرقية في عسير.

وأفاد مصدر عسكري "للمسيرة نت" أن مجاهدو الجيش واللجان الشعبية تمكنت من كسر زحف لمرتزقة الجيش السعودي في مجازة الشرقية وكبدوا العدو خسائر في الأرواح والعتاد.

وفي وقت سابق كسر مجاهدو الجيش واللجان زحفاً من مسارين لمرتزقة الجيش السعودي في مجازة الشرقية استمر لساعات وسقط خلاله خسائر في صفوفهم.