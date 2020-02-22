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رقم الخبر: 276661 تاريخ النشر: شباط 22, 2020 الوقت: 11:26 الاقسام: محليات  
استشهاد اثنين من قوات حرس الحدود بعد اشتباك مع زمرة إرهابية جنوب شرق البلاد

استشهاد اثنين من قوات حرس الحدود بعد اشتباك مع زمرة إرهابية جنوب شرق البلاد

استشهد فجر اليوم السبت، اثنان من قوات حرس الحدود الايراني في اشتباك مع عناصر من زمرة ارهابية في جنوب شرق البلاد.

وافاد الموقع الاعلامي للشرطة اليوم السبت ان قوات حرس الحدود في جكيغور (في محافظة سيستان وبلوجستان جنوب شرق ايران) اطلعت بعد تشديدها اجراءات السيطرة في الشريط الحدودي، على تواجد عدد من الارهابيين المسلحين الذين كانوا قد قد تقدموا نحو الحدود لضرب وحدات حرس الحدود.

واضاف، ان حرس الحدود بادرت على الفور للتصدي للارهابيين باطلاق نيران ثقيلة عليهم مما أرغمهم على التراجع والفرار الى اراضي البلد المقابل (الذي انطلقوا منه) بعد تكبدهم خسائر.

وفي هذا الاشتباك المسلح استشهد اثنان من قوات فوج حرس الحدود في جكيغور.

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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