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رقم الخبر: 276658 تاريخ النشر: شباط 22, 2020 الوقت: 10:49 الاقسام: رياضة  
منظمو أولمبياد 2020: الدورة لن تُلغى

منظمو أولمبياد 2020: الدورة لن تُلغى

قررت اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو 2020، تعليق أنشطة الأشخاص المتطوعين أثناء الحدث، اعتبارا من السبت، من أجل الحيلولة دون انتشار فيروس كورونا.

كما أعلنت الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات الجمعة، أن الوكالة الصينية ستستأنف الأسبوع المقبل وسائل الرقابة، التي توقفت قبل ثلاثة أسابيع، بسبب تزايد حالات الإصابة بالمرض.

وأوضحت لجنة طوكيو 2020 أنه "في إطار الجهود المبذولة لوقف تفشي الفيروس"، ستتأجل بدءا من السبت التجارب التي سيشارك فيها المتطوعون "لاكتساب المعرفة الأساسية حول مهماتهم".

وكشف المنظمون أن المتطوعين، سيجري إبلاغهم بتواريخ وأماكن حصولهم على التدريب، مضيفين أن اللجنة تعمل بكل قوة كي تعد لأولمبياد "صحية وآمنة".

بالمثل، أكد البيان أنه "لا خطط لإلغاء الأولمبياد، ولن يؤثر تأجيل هذه الأنشطة على الاستعدادات" للحدث، مطالبا المشاركين في أي حدث يتعلق بالأولمبياد باتخاذ الإجراءات المناسبة.

وكان المرض قد ظهر في مدينة ووهان بالصين، حيث أكدت السلطات اليوم الجمعة وفاة ألفين و236 حالة، وإصابة 75 ألفا و465 شخصا.

 

 
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مصدر الخبر: الاخبار كووره
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