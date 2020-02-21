الإمارات تعلن تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس "كورونا" أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، الجمعة، تشخيص حالتين جديدتين مصابتين فيروس كورونا، لافتة إلى أن الحالتين كانتا على اتصال بالحالة التي تعود للمواطن الصيني الذي أعلن عن إصابته مؤخرا.