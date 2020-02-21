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رقم الخبر: 276641 تاريخ النشر: شباط 21, 2020 الوقت: 19:56 الاقسام: عربيات  
الإمارات تعلن تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس "كورونا"

الإمارات تعلن تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس "كورونا"

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، الجمعة، تشخيص حالتين جديدتين مصابتين فيروس كورونا، لافتة إلى أن الحالتين كانتا على اتصال بالحالة التي تعود للمواطن الصيني الذي أعلن عن إصابته مؤخرا.

وأعلنت الإمارات في 16 فبراير الجاري، عن تسجيل إصابة جديدة بفيروس "كورونا" الجديد COVID19 لدى شخص يحمل الجنسية الصينية.
وأضافت الوزارة أن المصاب عمره 37 سنة وحالته الصحية مستقرة، لافتة إلى أنه تم رصد المرض من خلال الفحص الدوري المستمر وفق معايير منظمة الصحة العالمية.

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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