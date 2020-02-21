وصف المتحدث باسم الخارجية الايرانية، ادراج الجمهورية الإسلامية الايرانية في القائمة السوداء (FATF) بأنه عمل مسيس، وقال إن وصمة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب لايمكن ان تلصق بإيران.

ردا على القرار الاخير لـ "مجموعة العمل المالي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب"، (FATF) ضد إيران، أوضح عباس موسوي اليوم الجمعة : ان ادراج ايران على قائمة (FATF) السوداء هي مصداق للعمل المسيس، وان وصمة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب لاتلصق بالجمهورية الإسلامية الايرانية.