قال مساعد رئيس الجمهورية محمد باقر نوبخت: وفقا لآخر تقرير صادر عن مكتب الإحصاء الإيراني لخريف 2019، فقد شهدنا نمواً إيجابياً، وقد تأكد هذا الأمر من قبل المراكز الدولية، بما في ذلك صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، بأن النمو الاقتصادي الإيراني إيجابي لهذا العام 2020.

وتابع نوبخت في حديث مع الصحفيين اليوم الجمعة بعد الادلاء بصوته في الانتخابات: أن التضخم بدا يتباطأ، وفي تقرير أعلنه مركز الاحصاء الايراني امس ، أن التضخم بدأ يتراجع .

وفي جانب اخر قال مساعد رئيس الجمهورية أنه بعد انتشار فيروس كورونا في الصين وانتشاره في جميع أنحاء العالم ، فإن وزارة الصحة، أعدت نفسها وبشكل مناسب لمنع دخول الفيروس الى داخل البلاد.

واضاف انه نظرا للرقعة الجغرافية لايران وتردد المسافرين من دول مختلفة على البلاد ، برزت للاسف اصابات بفيروس كورونا.

وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها في عموم ايران عند الساعة الثامنة صباحا اليوم الجمعة للبدء بعملية الاقتراع في الانتخابات البرلمانية في دورتها الحادية عشرة و الانتخابات النصفية لمجلس خبراء القيادة في دورتها الخامسة.