إقبال شعبي كبير على الإنتخابات البرلمانية الإيرانية مع فتح صناديق الاقتراع، أمس الجمعة، في طهران ومختلف المحافظات الإيرانية أمام الناخبين، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية للدورة الحادية عشرة والانتخابات النصفية لمجلس خبراء القيادة في دورتها الخامسة، توالت تصريحات القيادات الإيرانية، وتنوعت بين تحفيز الناخبين على المشاركة، والإشادة بالإقبال على مراكز الاقتراع بكثافة، مؤكدين أن اليوم تأريخي، يقول فيه الشعب الإيراني كلمته في وجه الاستكبار العالمي بقيادة الولايات المتحدة الأميركية.