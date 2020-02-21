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رقم الخبر: 276635 تاريخ النشر: شباط 21, 2020 الوقت: 17:34 الاقسام: الوسائط المتعددة  
الامام الخامنئي: الانتخابات عرس وطني وستسهم في افشال المخططات الامريكية

الامام الخامنئي: الانتخابات عرس وطني وستسهم في افشال المخططات الامريكية

ادلى قائد الثورة الاسلامية الامام السيد علي خامنئي بصوته في الانتخابات التشريعية الحادية عشرة ، واعتبر في كلمة له بعد الادلاء بصوته في حسينية الامام الخميني الراحل في طهران ، يوم الانتخابات بمثابة جهاد عام، وعلى المواطن الايراني ان يشارك في هذه الانتخابات التي ستسهم في افشال المخططات الامريكية.
الامام الخامنئي: الانتخابات عرس وطني وستسهم في افشال المخططات الامريكية
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