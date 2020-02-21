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|رقم الخبر: 276635
|تاريخ النشر: شباط 21, 2020
|الوقت: 17:34
|الاقسام: الوسائط المتعددة
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الامام الخامنئي: الانتخابات عرس وطني وستسهم في افشال المخططات الامريكية
ادلى قائد الثورة الاسلامية الامام السيد علي خامنئي بصوته في الانتخابات التشريعية الحادية عشرة ، واعتبر في كلمة له بعد الادلاء بصوته في حسينية الامام الخميني الراحل في طهران ، يوم الانتخابات بمثابة جهاد عام، وعلى المواطن الايراني ان يشارك في هذه الانتخابات التي ستسهم في افشال المخططات الامريكية.
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