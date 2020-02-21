أعلن المدير العام لشركة توانير (شركة الكهرباء الايرانية)، الخميس، ان هذه الشركة حققت الاكتفاء الذاتي في قطاع توليد الكهرباء؛ مضيفاً: ان الشركة ومن خلال تقديم حوافز للتقليل من الاستهلاك تمكنت من الحيلولة دون إنفاق 7 تريليونات تومان.

وقال محمد حسن متولي زادة: نفخر بأن قطاع الكهرباء يقدم أوسع خدمة حكومية الى الشعب؛ مصرحاً: من دواعي السرور ان تغطية الطاقة الكهربائية بلغت في البلاد 100 بالمائة، ولا توجد قرى تضم أكثر من 10 عوائل بدون كهرباء.

ولفت متولي زادة الى أن كوادر قطاع الكهرباء يبذلون جهودهم ليل نهار، وخاصة في مواجهة الأزمات والكوارث كالسيول والصقيع لإعادة التيار الكهربائي للمواطنين بسرعة. كما لفت الى نمو صادرات الكهرباء خلال الصيف الماضي بنسبة 120 بالمائة، ورغم ذلك لم تواجه شبكة الكهرباء في البلاد أي انقطاع للتيار.

وأشار الى أن قطاع الكهرباء في ايران حقق الاكتفاء الذاتي تماماً؛ وأوضح انه نظراً للسياسات التحفيزية تم منح المشتركين جوائز تشجيعية بقيمة 350 مليار تومان، الأمر الذي أدى الى الحيلولة دون إنفاق 7 تريليونات تومان.