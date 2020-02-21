ويقام المعرض برعاية اللجنة الحكومية لتنمية السياحة ووزارة النقل والمواصلات وشركة أوزبكستان للطيران بالتعاون مع منظمي المعارض الإماراتية.

ويشارك في المعرض ممثلون لنحو 180 شركة أجنبية من مختلف بلدان العالم منها شركة زاكرس للطيران.

وقال وزير النقل والمواصلات الأوزبكي اليار غني اف، في كلمته خلال مراسم بدء أعمال المعرض: انه بفضل اجتذاب شركات الطيران الأجنبية خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة ارتفع عدد الشركات في بلاده الى 23 شركة، فيما كان العدد 15 شركة. وأضاف: ان خطة يتم إعدادها لتنفيذ مشاريع خاصة بالبنى التحتية وهو ما يرفع عدد رحلات الطيران في بلاده بين 2 الى 3 أضعاف، وكذلك سيحسن جودة الخدمات.