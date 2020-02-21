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رقم الخبر: 276630 تاريخ النشر: شباط 21, 2020 الوقت: 15:58 الاقسام: اقتصاد  
شركات الطيران الأجنبية تستأنف رحلاتها عبر أجواء إيران

شركات الطيران الأجنبية تستأنف رحلاتها عبر أجواء إيران

أعلن المدير العام لشركة المطارات والملاحة الجوية في ايران، ان شركات الطيران الأجنبية بدأت في استئناف رحلاتها باستخدام الأجواء الايرانية.

وقال سياوش أميرمكري، الأربعاء، على هامش مراسم توديع المدير العام لشركة مطارات هرمزغان (جنوب): ان هذه الشركات بدأت إجراءاتها للعودة الى الأجواء الايرانية بعد قرارها السابق في تخفيض عدد رحلاتها على خلفية حادث الطائرة الأوكرانية.

وصرح هذا المسؤول بوزارة الطرق وإعمار المدن: ان شركات الطيران الأجنبية ترغب في استخدام أجواء ايران نظراً الى موقعها الجغرافي؛ مضيفاً: ان الإحصائيات تشير الى تزايد عودة هذه الشركات الى الأجواء الايرانية. وتابع: ان 460 ألف رحلة أجنبية تسير فوق الأجواء الايرانية سنوياً؛ مضيفاً: ان أجواء البلاد سجلت في بعض الأحيان 600 ألف رحلة.

وقال أميرمكري: ان العالم لديه القناعة بأن أجواء الجمهورية الاسلامية آمنة ولا تشوبها أي مشكلة في مجال تقديم الخدمات الملاحية والأمنية.

 

 
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