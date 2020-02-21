اكد امين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني "علي شمخاني " ان الشعب هو المنتصر الحقيقي في الانتخابات دون ادني شك.

وقد أدلى امين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني " علي شمخاني " صباح الیوم الجمعة بصوته في مسجد ولی عصر بطهران في الانتخابات البرلمانية للدورة الحادية عشرة و الانتخابات النصفية لمجلس خبراء القيادة في دورتها الخامسة.

وقال شمخاني للصحفين ان المشاركة الشعبية الكبيرة في الانتخابات اصيب العدو ولمرة اخرى باليأس، مؤكدا ان ما قام به من حرب نفسية لن تؤثر في وحدة الشعب وتآزرهم .

وبين امين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني ان الشعب ودون ادني شك هو المنتصر الحقيقي في الانتخابات، معربا عن امله بان يوفي المجلس المقبل بوعوده وان يسعى لحل المشاكل وان يزيل العقبات امام تقدم وازدهار البلاد.

وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها في عموم ايران عند الساعة الثامنة صباحا اليوم الجمعة للبدء بعملية الاقتراع في الانتخابات البرلمانية في دورتها الحادية عشرة و الانتخابات النصفية لمجلس خبراء القيادة في دورتها الخامسة.

ويبلغ عدد مراكز الاقتراع في كل انحاء البلاد 55 الف مركز اقتراع للتصويت للانتخابات في اطار 208 دوائر انتخابية.