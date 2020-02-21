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|رقم الخبر: 276623
|تاريخ النشر: شباط 21, 2020
|الوقت: 14:35
|الاقسام: سياحة
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قلعة «والي» في إيلام.. من أهم العمارات التاريخية في عصر القاجار
تعد قلعة والي واحدة من أهم العمارات التاريخية المرتبطة بعصر القاجار في إيلام، والتي بناها غلام رضا خان فالي على تل تشوكاميراك في عام 1326 هـ. في الواقع، تم استخدام هذا المبنى من قبل مأمور في الصيف.
تتميز القلعة بواجهة جنوبية شبه منحرفة بأجزاء مختلفة مثل الحريم والكوة وغرفة المرآة وسجن تحت الأرض وثلاثة مداخل في الشرق والغرب والجنوب، ويقع المدخل الرئيسي في الجزء الجنوبي والمداخل الأخرى خاصة .
الحجر والجص والبلاط والخشب هي المواد المستخدمة في الهندسة المعمارية لهذا المبنى. المبنى الذي دمر في الحرب المفروضة بين إيران والعراق وإدارة التراث الثقافي إيلام يحمل هذا المبنى من عام 1367. تم تغيير استخدام هذا المبنى إلى متحف إيلام الإثنوغرافي من عام 1385.
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