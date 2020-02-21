قلعة «والي» في إيلام.. من أهم العمارات التاريخية في عصر القاجار تعد قلعة والي واحدة من أهم العمارات التاريخية المرتبطة بعصر القاجار في إيلام، والتي بناها غلام رضا خان فالي على تل تشوكاميراك في عام 1326 هـ. في الواقع، تم استخدام هذا المبنى من قبل مأمور في الصيف.