تعتبر منطقة الروشة من أكثر مناطق بيروت إقبالا من السياح، وهي تقع في الجزء الغربي من شاطئ بيروت، وأهم ما يميزها صخرة الروشة الشهيرة، وهي عبارة عن مجموعة من الصخور تُشكل فيما بينها تشكيلات رائعة المنظر.

وتعتبر الروشة ملتقى عشاق الطبيعة والسير على الأقدام وممارسة ركوب الدراجات وهي من أشهر المعالم السياحية العالمية، وكثيراً ما كانت المكان المفضل لتصوير العديد من الأفلام السنيمائية.

الروشة Rouche هو حي سكني وتجاري شهير يقع في مدينة بيروت معروف بمبانيه السكنية الراقية والعديد من المطاعم والمقاهي التي تنتشر على جانبي شوارعه والتي يعد أبرزها شارع باريس الذي يشكل جزءا هاما من كورنيش بيروت الكورنيش أو الرصيف الواسع الموجود على شاطئ البحر في شارع باريس يعتبر من اهم اماكن السياحة في لبنان ويستقطب عددا كبيرا من الزائرين في عطلات نهاية الأسبوع خاصة خلال فترة المساء.

في مقابل ساحل حي الروشة يوجد معلم طبيعي يسمى صخرة الحمام أو صخرة صباح نصار (المعروف أيضا باسم صخرة الروشة). يقع هذا المعلم في الطرف الغربي من مدينة بيروت، وهو عبارة عن تشكيلات من الصخور الضخمة التي تقف مثل الحارس العملاق، والتي تعد وجهة شعبية للسكان المحليين والزوار القادمين إلى المدينة على حد سواء.

أفضل الأنشطة التي يمكنك ممارستها في الروشة

- على كورنيش المنارة الذي يحتوي على أشجار النخيل سوف تحظى بأفضل أوقاتك بلا شك، يمكنك أيضا أن تقوم باستئجار دراجة نارية أو دراجة عادية لتضيف بعض الحماسة على جولتك بصحبة أصدقائك.

- لا تترك الروشة إلى وقد قمت بزيارة صخرة الروشة العملاقة حيث تعد واحدة من أبرز وأهم عجائب الطبيعة في لبنان والعالم، مشهد الشمس وهي تعانق المياه من خلف هذه الصخور تحفة فنية بحق تأكد من عدم تفويتها عند زيارتك إلى هذا المكان.