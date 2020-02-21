سوق زنجان القديم عبارة عن مبان تراثية قديمة مرتبطة مع بعضها ومتراصفة بشكل طولي من شرق المدينة إلى غربها لتشكل أطول سوق في الجمهورية الإسلامية.

وفي شتى أرجائه هناك العديد من المجمعات التجارية الذي يختص كل واحد منها ببيع بضائع خاصة، كما شيدت على أطرافه العديد من المساجد القديمة الأمر الذي يدل على انتعاشه تجارياً واقتصادياً على مر العصور.

وتدل الشواهد والدراسات التأريخية إلى أن هذا السوق قد بدأ تشييده في عام 1205 هـ إبان حكومة آغا محمد خان قاجار وفي سنة 1213 هـ إبان عهد فتح علي شاه قاجار بالتحديد تم الانتهاء منه، وبعد ذلك بادر المسؤولون المحليون إلى إضافة بعض المباني له من قبيل الفنادق والحمامات العامة والمساجد ليكتمل بحلته التي هو عليها اليوم في عهد الملك القاجاري محمد علي شاه قاجار في سنة 1324 هـ بالتحديد.



