عد سور جرجان العظيم بأسماء «الجدار الأحمر» أو «الأفعى الحمراء» أحد المعالم الأثرية الإيرانية الأكثر وضوحاً، وهو السور الطويل الثالث في العالم بعد الجدران الكبرى في الصين وألمانيا.

يُشار إلى هذا الجدار في الوثائق التاريخية مثل سد إسكندر وسد أنوشيروان وسد فيروز وقيزل آلان. يتعلق هذا الجدار بأواخر العصر الساساني الذي تم بناؤه لمنع غزو الأعداء الشماليين للمناطق الجبلية والسهول في القرن الخامس والسادس.

كان للسور العظيم العديد من الهياكل ذات الصلة عبر طريقه مثل الخندق وأفران الطوب والسد وقناة توجيه المياه وسلسلة من القلاع (القلاع المرتبطة بالجدار وقلاع المدن الصغيرة المجاورة والبلدات الكبيرة)، وهي أطول النصب المعمارية والعسكرية والدفاعات الإيرانية التي دمرت وأجزاء صغيرة منه قد بقي لحد الآن.

كان هذا جداراً دفاعياً فريداً تم فيه إنتاج المواد المحلية الموردة من الجدار المجاور في الماضي، والتي بناها المهندسون المعماريون الإيرانيون. يميل لون معظم الطوب المستخدم في هذا الجدار إلى أن يكون شيئاً ما بين اللون الذهبي الشاحب والأحمر. سور جورجان العظيم هو أحد أهم المراكز السياحية في إيران بناءً على مروره من بندر توركامان وعقالة وجونباد قابوس وكلالة (تركمان الصحراء).



