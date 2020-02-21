المبنى هو قبر أحد أشهر الشخصيات التاريخية للفن المعاصر في إيران، محمد الغفاري المعروف باسم كمال الملك، الرسام الإيراني (كاشان 1224- نيشابور 1319) الذي يقع بالقرب من قبر عطار، شاعر وصوفي إيراني شهير، في حديقة عطار.

تم تصميم ضريح كمال الملك من قبل حوشانج سيهون مع مزيج متناغم من الهندسة المعمارية التقليدية والحديثة، حيث للهندسة، دور أساسي ومتصل بعمق بالنظام المعماري الإيراني.

تم تشكيل مخطط المبنى من مربعين. كل واحد منها يساوي نصف الآخر. يوجد قوس على واجهة كل جانب من الساحة. أربعة جوانب من المبنى المستطيل، مكونة بالكامل من ستة أقواس نصف دائرية.

تشكل أقطار كل مربع من الداخل قوسين متقاطعين آخرين. وبالتالي، تم بناء عشرة أقواس بالكامل في هذا المبنى. يتم إنشاء مساحة توصيل الأقواس وتغطيتها على الجزء العلوي من القبر بأشكال هندسية مثل الزخارف المخروطية في هذا القبر مع بلاط الفسيفساء الرائع بألوان الكوبالت والأبيض والألوان الأخرى المستخدمة في الإستنسل على الأسطح المنحنية للواجهات، تصبح أصغر نحو خط التماثل.

ضريح كمال الملك، وألواحه المزخرفة وألوانه منسقة للغاية مع ضريح العطار الموجود بجانبه. المواد المستخدمة في بناء المقبرة هي الخرسانة والحجر والبلاط. حجر قبر كمال الملك هو الجرانيت المتكامل. في الجزء العلوي من القبر نقش لكمال الملك نحت من قبل تلاميذه.



