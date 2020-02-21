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رقم الخبر: 276615 تاريخ النشر: شباط 21, 2020 الوقت: 14:45 الاقسام: منوعات  
إثيوبيا تستعيد تاج القرن الـ18 (المسروق)

إثيوبيا تستعيد تاج القرن الـ18 (المسروق)

استرجعت الحكومة الإثيوبية، الخميس، تاجا ملكيا عائدا للقرن الثامن عشر كان لاجئ إثيوبي سابق قد خبّأه داخل شقته في هولندا طوال عقدين.

وأقيمت مراسم التسليم في العاصمة أديس أبابا بحضور رئيس الوزراء، آبي أحمد علي، ووزيرة التجارة الخارجية الهولندية سيغريد كاغ.

وكان سيراك أسفاو اللاجئ الإثيوبي سابقا والمواطن الهولندي حاليا، قد فر من إثيوبيا في نهاية سبعينات القرن الماضي خلال حملات التطهير التي عُرفت

بـ(الرعب الأحمر) .

وعثر على التاج وعليه صور للمسيح والرسل الاثني عشر، عام 1998 داخل حقيبة تركها زائر.

وكان هذا التاج قد فُقد من كنيسة الثالوث الأقدس في قرية شاليكوت في شمال إثيوبيا، بحسب بيان أصدرته الحكومة الهولندية الخميس.

وأدرك سيراك أن التاج مسروق، لكنه كان يخشى أن (يختفي مجددا)  إذا ما أعاده إلى القادة الإثيوبيين، ما دفعه إلى الاحتفاظ به داخل شقته في مدينة روتردام الهولندية الساحلية على ما أفاد وكالة (فرانس برس)  العام الماضي.

وقد عُرض التاج بعد ظهر الخميس في متحف إثيوبيا الوطني.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق-وكالات
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