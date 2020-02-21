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رقم الخبر: 276614 تاريخ النشر: شباط 21, 2020 الوقت: 14:45 الاقسام: منوعات  
أسد ينقض على طفلة.. ولكمة (هائلة) تحسم كل شيء

أسد ينقض على طفلة.. ولكمة (هائلة) تحسم كل شيء

برهن رجل أميركي على شجاعته الفريدة، عندما انقض على أسد جبلي في الوقت المناسب، لينقذ طفلة في السادسة من عمرها، تعرضت لهجوم من قبل الحيوان المفترس.

وذهبت مجموعة من البالغين والأطفال للمشي في متنزه بمنطقة سانتا كلارا بولاية كاليفورنيا، عندما فاجأهم أسد جبال وهاجم الطفلة، ما دفع أحد الرجال في المجموعة للاندفاع نحو الحيوان، وتوجيه لكمة إلى ضلوعه.

أما بقية الموجودين فقاموا بإحداث أصوات مرتفعة لإخافة الأسد، وقد نجحت الخطة بالفعل، وفر الأسد هاربا.

ولم تتعرض الطفلة سوى لإصابات طفيفة، فيما تم إغلاق المتنزه بحثا عن الأسد.

 
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مصدر الخبر: الوفاق-وكالات
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