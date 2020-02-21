لم يتوقع لص بريطاني أن يواجه أي صعوبة في سرقة رجل مسن في السابعة والسبعين من عمره، لكن رد فعل المتقاعد البريطاني لقنه درسا لن ينساه.

ونشرت شرطة ويلز فيديو لمحاولة سرقة قام بها أحد الشبان في مدينة كارديف، عندما حاول سرقة أموال رجل مسن كان يسحب أموالا من جهاز الصراف الآلي، وفقا لصحيفة (ميترو) .

وبعد مباغتة اللص للرجل البريطاني المتقاعد، فاجأه الأخير بشجاعة كبيرة، وأقبل على مواجهته، بل واستعد بوضعية الملاكم، وطلب من الشاب أن يهجم عليه قائلا (هيا إذا) ، الأمر الذي أربك اللص.

والتقطت كاميرات المراقبة اللقطة كاملة، خارج أحد متاجر بقالة (سينزبري) الشهيرة في بريطانيا، وانتهت المواجهة بانتصار الخير عندما حاصر الرجل المسن مهاجمه، وأجبره على الهروب.

وكشفت شرطة ساوث ويلز في وقت لاحق أن اللص هاجم المسن الذي يبلغ من العمر 77 عاما، وطلب منه أن يعطيه الأموال التي سحبها من جهاز الصرف الآلي.

وقال المحقق ستيفن ماين، من شرطة ساوث ويلز: (أظهر الضحية في هذه الواقعة شجاعة كبيرة، وذلك مع تعرضه لصدمة من الموقف (الخطير)).