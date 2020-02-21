  • الجمعة ٢٦ جمادی الثانیة ١٤٤١
  • الجمعة , فبراير 21, 2020
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 276610 تاريخ النشر: شباط 21, 2020 الوقت: 14:47 الاقسام: منوعات  
العراق.. اكتشاف اثري ضخم يحل غموض لآلاف السنين

العراق.. اكتشاف اثري ضخم يحل غموض لآلاف السنين

اكتشف في العراق هيكلا عظميا عمره 70 ألف عام لإنسان نياندرتال مما يساعد في حل غموض معتقد قديم.

واكتُشفت العظام القديمة في كهف Shanidar بالعراق، حيث عُثر على البقايا الجزئية لعشرة أفراد نياندرتال خلال أعمال التنقيب في الخمسينات والستينات.

ويعد الهيكل العظمي أول بقايا (مفصلية)  لإنسان نياندرتال يمكن العثور عليها في عقدين من الزمن.

ويقول الباحثون إنها توفر فرصة لا مثيل لها للتحقيق في (الممارسات الجنائزية) ، للأنواع البشرية المفقودة، باستخدام أحدث التقنيات المتطورة.

وقالت الدكتورة إيما بوميروي، من قسم الآثار في كامبريدج، والمعدة الرئيسية لورقة بحثية حول الاكتشاف: (إن الحصول على دليل أساسي عن هذه النوعية في هذا الموقع الشهير لنياندرتال، سيتيح لنا استخدام التقنيات الحديثة لاستكشاف كل شيء بدءا من الحمض النووي القديم إلى الأسئلة القديمة العهد حول طرق وفاة إنسان نياندرتال، وما إذا كانت مماثلة لما نشهده) .

وسُمّي هذا الاكتشاف بـ Shanidar Z، ويقول الباحثون إن هناك أدلة قوية على أنه دُفن عمدا، وأضافت إيما: (رأينا في السنوات الأخيرة أدلة على أن إنسان نياندرتال كان أكثر تطورا مما اعتُقد سابقا. وفي حال استُخدم كهف Shanidar كموقع للذاكرة في الطقوس المتكررة لأمواتهم، فإن ذلك يشير إلى تعقيد ثقافي من مرتبة عالية) .

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق-وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/1683 sec