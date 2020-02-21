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|رقم الخبر: 276609
|تاريخ النشر: شباط 21, 2020
|الوقت: 13:02
|الاقسام: محليات
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"محمد خاتمي " يدلي بصوته في الانتخابات
أدلى الرئيس الايراني الاسبق "محمد خاتمي" صباح الیوم الجمعة بصوته في حسينية جماران بطهران في الانتخابات البرلمانية للدورة الحادية عشرة والانتخابات النصفية لمجلس خبراء القيادة في دورتها الخامسة.
وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها في عموم ايران عند الساعة الثامنة صباحا اليوم الجمعة للبدء بعملية الاقتراع في الانتخابات البرلمانية في دورتها الحادية عشرة والانتخابات النصفية لمجلس خبراء القيادة في دورتها الخامسة.
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