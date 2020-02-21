"محمد خاتمي " يدلي بصوته في الانتخابات أدلى الرئيس الايراني الاسبق "محمد خاتمي" صباح الیوم الجمعة بصوته في حسينية جماران بطهران في الانتخابات البرلمانية للدورة الحادية عشرة والانتخابات النصفية لمجلس خبراء القيادة في دورتها الخامسة.