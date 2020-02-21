هل تعلم أن وضع الهاتف الجوال على وضعية الرنين بدلاً من الهزاز يزيد من عمر البطارية بمقدار النصف. لأن الهز يستهلك البطارية بشكل أكبر !

هل تعلم أنه لا يمكنك الحصول على فيتامين بـ 12 الذي يحافظ على صحة خلايا الدم والخلايا العصبية الا عن طريق البكتيريا والميكروبات!

هل تعلم أن الجنين فترة نومه في بطن أمه يرى دورة حياته كاملة، لذلك أحياناً يصادف المرء مواقف يظن أنه رآها!

هل تعلم أن العلماء طوروا شريحة صغيرة يمكن زراعتها في دماغ شخص معاق حركياً. يستطيع بعدها هذا الشخص أن يقوم بأرسال الى جهاز كمبيوتر بالتفكير فقط!

هل تعلم أنه اذا كانت بعض الأصوات تثير انزعاجك وغضبك فربما هذا دليل على ذكائك! ربط غريب توصلت اليه دراسة حديثة حاولت فك لغز كره الأصوات عند بعض الناس، بشكل عام توجد بعض الأصوات المزعجة لدى الغالبية لكن هذه الخاصية لا تتوفر للبعض، وهناك فئة لا يمكنها احتمال هذه الأصوات على الإطلاق وتدفعهم اما للدخول في نوبة من الغضب أو مغادرة المكان فوراً.

الفئة الثانية هي المعنية والتي من المرجح أنها تتمتع بمنسوب قلق عالي مصاحب لأرتفاع الذكاء !