  • الجمعة ٢٦ جمادی الثانیة ١٤٤١
  • الجمعة , فبراير 21, 2020
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 276605 تاريخ النشر: شباط 21, 2020 الوقت: 12:31 الاقسام: علوم و تکنولوجیا  
أفضل الطرق للحفاظ على سلامة المفاصل

أفضل الطرق للحفاظ على سلامة المفاصل

يمكن أن تسبب عادة طقطقة الأصابع أو الرقبة في إحالة هذه المفاصل إلى «التقاعد» مبكرا جدا.

يقول الدكتور قسطنطين تيرنوفوي، أخصائي طب وجراحة العظام، إن صوت طقطقة المفاصل، هو أحد الأصوات المزعجة على الأرض. وإن الشخص الذي يكرر هذه العملية دائما، يزعج المحيطين به من جانب ويضر بصحته من جانب آخر.

يقول الأخصائي، «الكثيرون تعجبهم طقطقة الأصابع أو الرقبة. هذه العملية مرتبطة في الأساس بتشنج عضلات اليدين أو الرقبة، ما يؤدي إلى نشوء رغبة لا تقاوم لعمل هذه الطقطقة. وعندما يفعل الشخص هذه العملية 20-30 مرة في اليوم تصبح شبيهة بالعصاب الحركي. كما يحصل في عادة قضم الأظافر».

واضاف، «ينجم عن تكرار عملية طقطقة مفاصل اليدين والرقبة، عدم استقرار هذه المفاصل، لأنها تلحق الضرر بالأنسجة والأربطة الخاصة بالمفاصل، وحدوث مشكلات دائمة وتعرض أصابع اليدين إلى شيخوخة مبكرة وظهور الرعشة المستمرة.

وللتخلص من هذه العادة السيئة ينصح الخبير بتدليك العضلات لتخفيف تشنجها، وعند اللزوم مراجعة طبيب نفساني لعلاج العصاب الحركي.

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/ وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0559 sec