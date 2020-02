واكتسبت منصة بثّ المحتوى الترفيهي والأفلام عبر الإنترنت، نتفليكس (Netflix) حقوق ملكية هذا الفيلم الجديد في جميع أنحاء العالم، وسيطرح على شبكة نيتفليكس في وقت لاحق من هذا العام.

الفنان الإيراني بابك كريمي الحائز على جائزة الدب الفضي من مهرجان برلين، قد مثل في أفلام «الماضي» ، «انفصال نادر وسمين» و«البائع» للمخرج الإيراني الكبير أصغر فرهادي و«360 درجة» للمخرج سام غريبيان و«منزل البنت» للمخرج شهرام شاه حسيني و«حل الصباح» للمخرجة يلدا جبلي و«موت السمكة» للمخرج روح الله حجازي و«السمكة والقطة» للمخرج شهرام مكري و«التذاكر» للمخرج الراحل «عباس كيارستمي» وفيلم «سائق العربة» لـ أبيه المخرج نصرت كريمي وفيلم «مدينة القصص» من إخراج کيوان علي‌محمدي وعلي‌اکبر حيدري الذي ترشح فيه كريمي كأفضل ممثل مساعد في سباق مهرجان فجر السينمائي الثامن والثلاثين و ...

وستطلق «نتفليكس» فيلم «ذا لايف أهيد» The Life Ahead خلال العام الحالي، ما سيعيد النجمة الايطالية واشهر نجمات السينما العالمية ، صوفيا لورين، إلى الشاشة ويشارك إلى جانب لورين، في البطولة إبراهيم غواي وريناتو كاربنتييري وماسيميليانو روسّي وبابك كريمي في الفيلم المقتبس عن رواية «ذا لايف بيفور آس" The Life Before Us للكاتب روماين غاري.

وأشارت «نتفليكس» إلى أن الفيلم يدور حول «مدام روزا» (لورين)، التي تعمل في حضانة للأطفال، وهي تسرق طفلا يدعى «مومو» البالغ من العمر 12 عامًا ثم تحتضن الطفل وبالتالي يتحول الاثنان إلى حاميين لبعضهما البعض، ويشكلان أسرة غير تقليدية.