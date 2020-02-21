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|رقم الخبر: 276601
|تاريخ النشر: شباط 21, 2020
|الوقت: 12:25
|الاقسام: ثقافة وفن
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مهرجان «Through Women’s Eyes» يستضيف فيلمين ايرانيين
يستضيف مهرجان «Through Women’s Eyes» الدولي بدورته الحادية والعشرين فيلمين ايرانيين قصيرين.
والفيلمان اللذان يمثلان ايران في هذا الحدث الفني هما «دورة تعليم قيادة السيارة» (كلاس رانندكي) للمخرجة مرضية رياحي و«ويدا» للمخرجة بيتا الهيان.
وستنطلق فعاليات المهرجان في السادس من مارس المقبل وستستمر حتى الثامن منه.
ويتولى اقامة المهرجان فريق من المتطوعين ويتم اهداء جميع ايرادات المهرجان الى الأمم المتحدة في سبيل انفاقها على دعم عمل المرأة.
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