والفيلمان اللذان يمثلان ايران في هذا الحدث الفني هما «دورة تعليم قيادة السيارة» (كلاس رانندكي) للمخرجة مرضية رياحي و«ويدا» للمخرجة بيتا الهيان.

وستنطلق فعاليات المهرجان في السادس من مارس المقبل وستستمر حتى الثامن منه.

ويتولى اقامة المهرجان فريق من المتطوعين ويتم اهداء جميع ايرادات المهرجان الى الأمم المتحدة في سبيل انفاقها على دعم عمل المرأة.