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رقم الخبر: 276600 تاريخ النشر: شباط 21, 2020 الوقت: 12:25 الاقسام: ثقافة وفن  
الفيلم الايراني «إنعدام الوزن» يفتتح فعاليات مهرجان امريكي

الفيلم الايراني «إنعدام الوزن» يفتتح فعاليات مهرجان امريكي

كشف عن الملصق الدعائي لفيلم «إنعدام الوزن» للمخرج «مهدي فرد قادري» تزامنا مع مشاركة الفيلم بمهرجان العشق في أمريكا.

وتزامنت مشاركة فيلم «إنعدام الوزن» من تأليف وإخراج «مهدي فردقادري» ومن إنتاج «مرتضى شايسته» بالقسم التنافسي لمهرجان «العشق» الدولي في لوس انجلوس مع الكشف عن الملصق الدعائي للفيلم.

ويعرض مهرجان العشق السينمائي الدولي الأعمال التي تظهر ان الحب والإحساس يقرب الناس اكثر مكن بعضهم وتم اختيار فيلم «إنعدام الوزن» ليكون فيلم افتتاح هذه الدورة من المهرجان.

ويعد بذلك مهرجان العشق سادس حضور دولي لفيلم «إنعدام الوزن» بعد 5 مهرجانات امريكية واوروبية.

وشارك في تمثيل ادوار الفيلم: آنا نعمتي، فقيه سلطاني، علي رضا استادي، مارال فرجاد، سودابة بيضاني، اتابك نادري، منوجهر علي بور، وميثاق زارع.

وكان الفيلم قد تأهل حتى الان للمشاركة في اكثر من 60 مهرجانا دوليا وحصد اكثر من عشرين جائزة.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ اي فيلم
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