شهدت مساجد العاصمة السورية «دمشق» المحافل القرآنية التي تلت فيها الفتاة الايرانية القارئة للقرآن الكريم «زهراء سادات حسيني».

وشهدت عدة مساجد في مختلف مناطق العاصمة السورية «دمشق» لمدة أسبوعين المحافل القرآنية التي تلت فيها القارئة الايرانية «زهراء سادات حسيني».

وسافرت الحافظة الايرانية للقرآن الكريم كاملاً «زهراء سادات حسيني» أواخر يناير الماضي الى سوريا بمرافقة أبيها وقامت بتلاوة آيات من القرآن الكريم في المحافل القرآنية التي أقيمت في مساجد دمشق بمدة أسبوعين.

وکانت التلاوة في مرقد السيدة رقية (سلام الله عليها) في دمشق واحدة من أنشطتها الرئيسية خلال حضورها في سوريا حيث لاقى هذا المحفل القرآني ترحيباً كبيراً من قبل مختلف أطياف الشعب.

جدير بالذكر أن «زهراء سادات حسيني» من مواليد مدينة «نیشابور» الایرانیة ومثلت الجمهورية الاسلامية الايرانية في الدورة الثانية من مسابقة القرآن الدولية للاناث بمدينة «دبي» الاماراتية.