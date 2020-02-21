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رقم الخبر: 276598 تاريخ النشر: شباط 21, 2020 الوقت: 12:26 الاقسام: ثقافة وفن  
إقامة معرض (لانجازات الإيرانية) في عشق آباد

إقامة معرض (لانجازات الإيرانية) في عشق آباد

بهدف تقديم قدرات إيران في مختلف القطاعات، لا سيما في المجال الدبلوماسي في عشق أباد ، اقيم في العاصمة التركمانستانية معرض «إيرانولوجيا».

وأعلن السفير الإيراني لدى تركمانستان، أن المعرض نظمته سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في عشق أباد بمناسبة يوم الدبلوماسية 19 فبراير وليوم واحد، في معهد العلاقات الدولية بوزارة الخارجية التركمانية. .

وأضاف «غلام عباس أرباب خالص»، أن وزير خارجية تركمانستان رشيد مردوف ونوابه ورؤساء ممثليات المنظمات الدولية المقيمة في تركمانستان، بالإضافة إلى الطلاب ورعايا البلاد، زاروا معرض إيرانولوجي.

وتابع: أن المعرض أقيم بهدف التعريف بالقدرات الثقافية والسياحية والفنية للجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وقال «بالإضافة إلى الجمهورية الاسلامية الايرانية فقد شاركت دول مثل أفغانستان وبيلاروسيا وجورجيا وبريطانيا والسعودية وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان وكوريا الجنوبية  وألمانيا وإيطاليا وبعض المنظمات الدولية مثل اليونسكو واليونيسيف واليونيدو في المعرض.

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ ارنا
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