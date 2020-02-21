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رقم الخبر: 276597 تاريخ النشر: شباط 21, 2020 الوقت: 12:27 الاقسام: ثقافة وفن  
إدراج 5 قطع أثرية ايرانية ضمن قائمة المعالم الوطنية
منظمة التراث الثقافي في زنجان:

إدراج 5 قطع أثرية ايرانية ضمن قائمة المعالم الوطنية

اعلن المدير العام لمنظمة التراث الثقافي والصناعات اليدوية والسياحة بمحافظة زنجان (شمال غربي ايران)، يوم الاربعاء الماضي، عن تسجيل خمس قطع أثرية منقولة ضمن قائمة المعالم الوطنية في المحافظة.

واشار المدير العام لمنظمة التراث الثقافي بمحافظة زنجان «امير ارجمند» في حديث له الى تسجيل خمس قطع أثرية ضمن قائمة المعالم الوطنية موضحا ان هذه الآثار تشتمل على مطرقة بمقبض خشبي يعود تاريخها إلى الفترة الأخمينية وفأسين مع مقبض خشبي يعود تاريخهما الى العهد الساساني، وتم العثور على هذه الاثار التاريخية في منجم ملح بمنطقة «جهره آباد»، وكذلك «مقبرة المرمرية» لخليل ميرزا الامير القاجاري.

وتقع مدينة زنجان في شمال غرب ايران وهي مدينة جميلة ذات مناخ متغير وطبيعة خلابة.

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ مهر
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