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رقم الخبر: 276596 تاريخ النشر: شباط 21, 2020 الوقت: 12:20 الاقسام: محليات  
الرئيس روحاني: اليوم يسجل الشعب انجازاً آخر في مسيرة الثورة الاسلامية

الرئيس روحاني: اليوم يسجل الشعب انجازاً آخر في مسيرة الثورة الاسلامية

أكد الرئيس الايراني حسن روحاني ان يوم اجراء الانتخابات يوم تاريخي حيث يسجل الشعب الايراني فيه انجازا كبيرا يضاف الى انجازاته السابقة خلال مسيرة الثورة الاسلامية، معربا عن امله بان تتم الانتخابات القادمة الكترونيا.

وادلى رئيس الجمهورية الاسلامية صباح الیوم الجمعة بصوته في مقر وزارة الداخلية في الدقائق الأولی لبدء الإقتراع في الانتخابات البرلمانية للدورة الحادية عشرة و الانتخابات النصفية لمجلس خبراء القيادة في دورتها الخامسة.
واضاف الرئيس روحاني للصحفين : اليوم يوم تاريخي حيث يسجل الشعب الايراني فيه انجازا كبيرا يضاف الى انجازاته خلال مسيرة الثورة الاسلامية.
وناشد رئيس الجمهورية وزير الداخلية والقائمين على الانتخابات تكثيف جهودهم ليتم اجراء الانتخابات المقبلة في العام 2021 بشكل الكتروني وبشكل كامل.
واشار رئيس الجمهورية الى انتخابات مجلس الشورى الاسلامي بدورته الاولى في العام 1979 وقال : اليوم يتم اجراء الانتخابات البرلمانية بدورته الحادية عشرة ودون اي تأخير زمني وهذا يعتبر انجازا قيما في مسار الديمقراطية التي تنتهجا الجمهورية الاسلامية.
واعرب روحاني ان يحقق المجلس الحادي عشر مطالب الشعب وان يكون نشطا في حل المشاكل وان يتمكن من تحقيق الرفاه والازدهار للوطن والشعب اكثر فأكثر.
وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها في عموم ايران عند الساعة الثامنة صباحا اليوم الجمعة للبدء بعملية الاقتراع في الانتخابات البرلمانية في دورتها الحادية عشرة و الانتخابات النصفية لمجلس خبراء القيادة في دورتها الخامسة.
ويبلغ عدد مراكز الاقتراع في كل انحاء البلاد 55 الف مركز اقتراع للتصويت للانتخابات في اطار 208 دوائر انتخابية.
وجرت لغاية الان 10 دورات انتخابية لمجلس الشورى الاسلامي، بعد انتصار الثورة الاسلامية وتاسيس الجمهورية الاسلامية في ايران.
وتجري بالتزامن مع الانتخابات البرلمانية، الانتخابات النصفية لمجلس خبراء القيادة في عدد من محافظات البلاد.

 
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