السيدة "نرجس ابيار" من الروائيات الناجحات في إيران على مدار العقدين الماضيين، وتحولت خلال العقد الاخير الى مخرجة بارزة في السينما الإيرانية من خلال إنتاج أفلام تعتمد على أبطال رواياتها من النساء.

واجتازت السيدة آبيار حدود السينما الإيرانية مع أفلام "شيار 143"، أو "الأخدود"، و"النفس" و"الليلة التي اكتمل فيها القمر" وفازت بالعديد من الجوائز المشهورة عالميا.