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رقم الخبر: 276594 تاريخ النشر: شباط 21, 2020 الوقت: 12:23 الاقسام: ثقافة وفن  
الروائية نرجس آبيار تتسلم جائزة السيدات القياديات في العالم الإسلامي

الروائية نرجس آبيار تتسلم جائزة السيدات القياديات في العالم الإسلامي

تسلمت المخرجة الإيرانية "نرجس آبيار" جائزة السيدات القياديات في العالم الإسلامي .

السيدة "نرجس ابيار" من الروائيات الناجحات في إيران على مدار العقدين الماضيين، وتحولت خلال العقد الاخير الى مخرجة بارزة في السينما الإيرانية من خلال إنتاج أفلام تعتمد على أبطال رواياتها من النساء.

واجتازت السيدة آبيار حدود السينما الإيرانية مع أفلام "شيار 143"، أو "الأخدود"، و"النفس" و"الليلة التي اكتمل فيها القمر" وفازت بالعديد من الجوائز المشهورة عالميا.

 
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مصدر الخبر: وكالة ارنا
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