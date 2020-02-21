صرح رئيس مجلس صيانة الدستور آية الله أحمد جنتي إن كل صوت في الانتخابات يشكل صفعة للأعداء، لافتا إلى أن الشعب الإيراني يريد لنظامه السياسي أن يكون قويا.

وادلى رئيس مجلس صيانة الدستور آية الله أحمد جنتي صباح اليوم الجمعة بصوته في الانتخابات التشريعية في دورتها الحادية عشرة والانتخابات النصفية لمجلس خبراء القيادة في دورتها الخامسة.

وقال آية الله احمد جنتي: ان المشاركة في الانتخابات واجب شرعي وهي لصالح الوطن وتصب في ضرر الاعداء، داعيا الشعب الايراني الى ان يختار برلمانا قويا، واكد ان الشعب الايراني يريد لنظامه الاسلامي ان يكون قويا.

كما لفت رئيس مجلس خبراء القيادة الى ان المشاركة في الانتخابات يحسب لها الاعداء ألف حساب.



من جانب آخر علق آية الله جنتي على قرار وزارة الخزانة الاميركية بفرض حظر على 5 شخصيات ايرانية اعضاء في مجلس صيانة الدستور واللجنة المشرفة على الانتخابات البرلمانية، وقال متهكما: لقد فرضوا الحظر علينا، والآن ماذا يمكننا ان نفعله بكل الأموال التي لدينا في الصناديق الاميركية، اذ لم يعد بإمكاننا الذهاب الى أميركا في اعياد الميلاد.