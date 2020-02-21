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رقم الخبر: 276588 تاريخ النشر: شباط 21, 2020 الوقت: 11:09 الاقسام: رياضة  
هدف أورايلي ينصف بلوز في دوري هوكي الجليد

هدف أورايلي ينصف بلوز في دوري هوكي الجليد

أحرز رايان أورايلي هدفا في الشوط الثالث ليقود سانت لويس بلوز حامل اللقب للفوز 1-0 على ضيفه أريزونا كايوتس في دوري هوكي الجليد بأمريكا الشمالية.

وهز أورايلي الشباك في الدقيقة 12 من الشوط الثالث، ليمنح بلوز فوزه الثاني على التوالي.

وحافظ بلوز على صدارة القسم الغربي إذ رفع رصيده إلى 78 نقطة من 61 مباراة متقدما بنقطتين على دالاس ستارز الذي خاض 60 مباراة، ويأتي أريزونا تاسعا في القسم ذاته برصيد 68 نقطة.

واحتاج فيلادلفيا فلايرز ومونتريال كندينز إلى وقت إضافي، ليفوزا بالنتيجة ذاتها 4-3 على كولومبوس بلو جاكتس وواشنطن كابيتالز على الترتيب.

وانتصر نيوجيرزي ديفلز 2-1 على سان هوزيه شاركس، فيما سحق وينيبيج جتس مستضيفه أوتاوا سيناتورز بنتيجة 5-1.

وتغلب تورونتو مابل ليفز 4-0 على بيتسبرج بنجوينز، وخسر تامبا باي لايتنينج 3-5 أمام مستضيفه فيجاس جولدن نايتس.

 

 
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مصدر الخبر: الاخبار كووره
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