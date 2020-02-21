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رقم الخبر: 276587 تاريخ النشر: شباط 21, 2020 الوقت: 11:09 الاقسام: رياضة  
الوقت الإضافي ينقذ فيلادلفيا أمام بروكلين نتس
في دوري السلة الامريكي ..

الوقت الإضافي ينقذ فيلادلفيا أمام بروكلين نتس

سجل جويل إمبيد 39 نقطة ليقود فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز للفوز 112-104 على ضيفه بروكلين نتس في دوري السلة الأمريكي للمحترفين.

وهذا هو الفوز الرابع على التوالي لسيكسرز الذي حافظ على أفضل سجل بين جميع فرق البطولة على أرضه برصيد 26 فوزا مقابل هزيمتين فقط.

وبدأ سيكسرز المباراة بشكل رائع وتقدم 22-6 في ظل أداء دفاعي مذهل من الكاميروني إمبيد، رغم غياب بن سيمونز.

لكن الفريق الضيف استعاد توازنه لينتهي الربع الأول 26-20، بعدما أحرز نتس 14 نقطة مقابل أربع نقاط لسيكسرز.

وواصل نتس انتفاضته في الربع الثاني وتقدم بفارق 20 نقطة بفضل مسيرة رائعة سجل خلالها 44 نقطة منذ منتصف الربع الأول مقابل 8 نقاط لسيكسرز.

واكتفى سيكسرز بتسجيل 16 نقطة في الربع الثاني، إذ انتهى الشوط الأول 52-42 لصالح الفريق الضيف.

 

 
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مصدر الخبر: الاخبار كووره
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