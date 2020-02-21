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رقم الخبر: 276584 تاريخ النشر: شباط 21, 2020 الوقت: 11:09 الاقسام: رياضة  
الزمالك يهزم الأهلي ويرفع كأس السوبر المصري

الزمالك يهزم الأهلي ويرفع كأس السوبر المصري

توج نادي الزمالك بلقب بطل كأس السوبر المصري لكرة القدم، على حساب منافسه التقليدي الأهلي بفوزه عليه بركلات الترجيح، في النهائي الذي جمعهما يوم الخميس في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

وحسم الزمالك نتيجة اللقاء لصالحه بركلات الترجيح بنتيجة (4-3)، بعد انتهاء وقته الأصلي من دون أهداف، على ستاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة الإماراتي.

جاء تتويج الزمالك بكأس السوبر المحلي، بعد أقل من أسبوع على إحرازه لقب بطل كأس السوبر الإفريقي على حساب الترجي التونسي، إثر فوزه عليه (3-1) في النهائي الذي جمعهما على استاد ثاني بن جاسم بمدينة الغرافة القطرية، وأحرز الزمالك بذلك لقب بطل كأس السوبر المصري للمرة الرابعة في تاريخه.

بينما يحمل الأهلي الرقم القياسي بعدد مرات الفوز باللقب برصيد 11 لقبا.

 
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مصدر الخبر: روسيا اليوم
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