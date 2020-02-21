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رقم الخبر: 276583 تاريخ النشر: شباط 21, 2020 الوقت: 10:57 الاقسام: رياضة  
البرتغال تستعد لليورو بمواجهة بلجيكا وإسبانيا

البرتغال تستعد لليورو بمواجهة بلجيكا وإسبانيا

كشف منتخب البرتغال حامل لقب كأس أمم أوروبا الخميس، عن أجندة المباريات التي سيخوضها حتى منتصف يونيو/حزيران المقبل، في إطار استعداداته ليورو 2020

وسيشارك المنتخب الذي يقوده المدرب فرناندو سانتو نهاية مارس/آذار المقبل في البطولة الدولية بالعاصمة القطرية الدوحة، ويواجه منتخب بلجيكا في 27 من ذلك الشهر، ثم كرواتيا يوم 30 من الشهر نفسه.

كما يلتقي البرتغاليون نهاية مايو/آيار المقبل في ليوبليانا منتخب سلوفينيا، قبل سفرهم في الخامس من يونيو/حزيران المقبل إلى مدريد، حيث يواجهون منتخب إسبانيا بملعب واندا متروبوليتانو.

ويختتم المنتخب البرتغالي على أرضه، الأجندة يوم 9 يونيو/حزيران بلقاء منتخب مالطا، لكن لم يقع الاختيار على ملعب بعد.

وتخوض البرتغال غمار يورو 2020، التي تنطلق في 16 يونيو/حزيران المقبل، ضمن منافسات المجموعة السادسة إلى جوار فرنسا وألمانيا، فضلا عن منافس رابع ستتحدد هويته بعد إجراء ملحق التصفيات.

 
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مصدر الخبر: الاخبار كووره
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