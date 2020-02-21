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رقم الخبر: 276582 تاريخ النشر: شباط 21, 2020 الوقت: 11:15 الاقسام: محليات  
لسنا قلقين من الحظر الأمريكي والدول الغربية على ايران
عضو مجلس صيانة الدستور:

لسنا قلقين من الحظر الأمريكي والدول الغربية على ايران

قال عضو مجلس صيانة الدستور الايراني محمد حسن صادقي اننا لسنا قلقين من الحظر الامريكي والدول الغربية على بلادنا ولانعير له اي اهمية ونفتخر باننا جنود قائد الثورة الاسلامية.

واكد صادقي مشيرا الى الحظر الامريكي الاخير لعدد من اعضاء مجلس صيانه الدستور , بان اجراءات الحظر الاميركية لن تجديها نفعا.

واضاف: لسنا قلقين من الحظر الامريكي والدول الغربية ولانعير له اي اهمية ونفتخر باننا جنود قائد الثورة الاسلامية .

وكانت وزارة الخزانة الاميركية وفي سياق اجراءاتها العدائية ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية  وقبل يوم واحد من اجراء انتخابات مجلس الشورى الاسلامي قد ادرجت اسماء 5 من اعضاء مجلس صيانة الدستور في قائمة الحظر وهم آية الله احمد جنتي وآية الله محمد يزدي وعباس علي كدخدائي وسيامك رهبيك ومحمد حسن صادقي مقدم.

وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها في عموم ايران عند الساعة الثامنة صباحا اليوم الجمعة للبدء بعملية الاقتراع في الانتخابات البرلمانية في دورتها الحادية عشرة و الانتخابات النصفية لمجلس خبراء القيادة في دورتها الخامسة.

 
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مصدر الخبر: وكالة ارنا
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