سجل كيمي رايكونن، أسرع زمن لفة مع ألفا روميو، قبل أن تتوقف سيارته في الحلبة لترتفع الأعلام الحمراء لأول مرة في اختبارات ما قبل بداية موسم 2020، في بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات الخميس.

وفي اليوم الثاني للاختبارات، ركز كبار المنافسين مثل فيراري ومرسيدس، أكثر على برامجهم دون الانشغال بالسرعة القصوى.

وسجل رايكونن دقيقة واحدة و17.091 ثانية بالإطارات الأكثر ليونة في حلبة كتالونيا، وكان أبطأ من لويس هاميلتون بطل العالم 6 مرات، الذي سجل دقيقة و16.976 ثانية في اليوم الأول للاختبارات.

وكان سيرجيو بيريز سائق ريسنج بوينت، الأسرع في اختبارات الصباح مسجلا دقيقة و17.347 ثانية، وحافظ على تركيزه ليحتل المركز الثاني في المساء بسيارة جديدة تشبه السيارة التي توج بها مرسيدس بلقب العام الماضي.

وجاء هاميلتون، الذي قاد مرسيدس مع فالتيري بوتاس لاحتلال أول مركزين أمس الأربعاء، في المركز التاسع لكنه أكمل 106 لفات في الصباح، وقطع بوتاس 77 لفة لكنه أنهى اليوم مبكرا بسبب مشكلة كهربائية.

وشارك سيباستيان فيتل لأول مرة بعد شعوره بمرض في اليوم الأول واحتل المركز السادس متقدما على شارل لوكلير زميله في فيراري صاحب المركز الثامن بعد فترة صباحية.

وأنهى رومان جروجان سائق هاس اليوم مسجلا أكبر عدد من اللفات مكملا 158 لفة.