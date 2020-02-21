كشف الاتحاد البرازيلي، النقاب عن تمثال لبيليه في مقره الرئيسي الخميس، في أول سلسلة من الأحداث للاحتفال في يونيو/حزيران المقبل، بإحياء الذكرى الخمسين للفوز بكأس العالم للمرة الثالثة.

ولم يحضر بيليه، الذي سيكمل عامه الـ 80 في أكتوبر/تشرين أول المقبل ويجد صعوبة في المشي، الاحتفال في متحف الاتحاد البرازيلي، لكنه شاهد التمثال قبل الكشف عنه وقال أنه "رائع".

وحضر جارزينيو وكلودوالدو وبريتو أعضاء منتخب البرازيل 1970، الاحتفال إلى جوار تيتي المدرب الحالي للفريق الوطني.

ويُصنف فريق البرازيل 1970، الذي كان يقوده بيليه ويضم أسماء مثل جيرسون وتوستاو وريفيلينو وكارلوس ألبرتو، على نطاق واسع بأنه أعظم فريق في التاريخ.

وفاز الفريق بمبارياته السبع في كأس العالم 1970 بالمكسيك، وتوجها بالانتصار 4-1 على إيطاليا في النهائي.