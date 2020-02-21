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رقم الخبر: 276579 تاريخ النشر: شباط 21, 2020 الوقت: 10:57 الاقسام: رياضة  
وولفرهامبتون يسحق إسبانيول برباعية في الدوري الاوروبي
ليفركوزن يفلت بفوز صعب أمام بورتو ..

وولفرهامبتون يسحق إسبانيول برباعية في الدوري الاوروبي

وضع وولفرهامبتون الإنجليزي أكثر من قدم لبلوغ دور الـ 16 بالدوري الأوروبي، بفوزه العريض الخميس، 4-0 على ضيفه إسبانيول الإسباني.

وحمل فوز وولفرهامبتون "نكهة"برتغالية" حيث سجل الثنائي دييجو جوتا "هاتريك" وروبين نيفيز أهداف الفريق.

افتتح جوتا التسجيل مبكرا، قبل أن يضيف روبين نيفيز الهدف الثاني، ثم عاد جوتا لتسجيل الهدفين الثالث والرابع.

وسمح هذا الفوز العريض للفريق الإنجليزي، بخوض مباراة الإياب بأريحية الأسبوع المقبل.

كما حقق باير ليفركوزن الألماني فوزا غير مطمئن الخميس (2-1) على بورتو البرتغالي في ذهاب دور الـ 32 من الدوري الأوروبي الأوروبي لكرة القدم.

استهل ليفركوزن التسجيل عبر لوكاس نيكولاس (ق29) قبل أن يضيف كاي هافيرتز الهدف الثاني من ضربة جزاء (ق57)، وتمكن الضيوف من تسجل هدف تقليص الفارق بواسطة لويس دياز (ق73).

وتقام مباراة الإياب الفاصلة الأسبوع المقبل في البرتغال.

 
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مصدر الخبر: الاخبار كووره
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