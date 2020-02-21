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رقم الخبر: 276578 تاريخ النشر: شباط 21, 2020 الوقت: 11:09 الاقسام: رياضة  
المنتخب الايراني بكرة الصالات الأول آسيويا والسادس عالميا
في احدث تصنيف للاتحاد الدولي ..

المنتخب الايراني بكرة الصالات الأول آسيويا والسادس عالميا

تبوأت ايران المركز الاول آسيويا والسادس عالميا بكرة الصالات في احدث تصنيف للاتحاد الدولي لكرة القدم.

وحسب موقع futsal ranking فان المنتخب الوطني الايراني لكرة الصالات حصل على 1603 نقاط في احدث تصنيف عالمي، ليحتفظ  بالمركز السادس على الصعيد العالمي والاول على الصعيد الآسيوي.

واحتلت المراكز الخمسة الاولى في العالم، البرازيل، اسبانيا، الارجنتين، روسيا والبرتغال على التوالي.

 

 
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مصدر الخبر: فارس للانباء
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