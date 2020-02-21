تبوأت ايران المركز الاول آسيويا والسادس عالميا بكرة الصالات في احدث تصنيف للاتحاد الدولي لكرة القدم.

وحسب موقع futsal ranking فان المنتخب الوطني الايراني لكرة الصالات حصل على 1603 نقاط في احدث تصنيف عالمي، ليحتفظ بالمركز السادس على الصعيد العالمي والاول على الصعيد الآسيوي.

واحتلت المراكز الخمسة الاولى في العالم، البرازيل، اسبانيا، الارجنتين، روسيا والبرتغال على التوالي.